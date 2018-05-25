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Tutuklanan 'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan, Müzik dünyasında '' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi , Emniyetteki ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dediği öne sürüldü.

İşte Ezhelin ilk ifadesi

İstanbul'da, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kalan 'nun, yeni şarkılarında da benzer ifadelere yer verdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlenmiş ve Kadıköy'de gözaltına alınmıştı.

İFADE ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre; Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

"PİŞMANIM"
İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dediği öne sürüldü.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 14:43
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