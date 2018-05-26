İrem Derici tükendi

Söylentilerin kaynağı ise İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj oldu. Mesajında 1 ay kayıplara karışacağını söyleyen popçu 'sistem aşırı yüklendi' dedi.
Söylentilerin kaynağı ise İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj oldu. Mesajında 1 ay kayıplara karışacağını söyleyen popçu 'sistem aşırı yüklendi' dedi.
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