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İMSAKİYE RAMAZAN
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Neşeli gelin

Neşeli gelin
14 mayıs'ta 'ta Berk Suyabatmaz'la evlenen Burcu Esmersoy, 'ye döndü. Önceki gün Akmerkez'de alışveriş turuna çıkan güzel sunucunun kısa kestirdiği saçları ve neşeli halleri dikkat çekti. 'un evlilik alyansı da göze çarpan diğer detaydı...

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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