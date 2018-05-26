14 mayıs'ta New York'ta Berk Suyabatmaz'la evlenen Burcu Esmersoy, Türkiye'ye döndü. Önceki gün Akmerkez'de alışveriş turuna çıkan güzel sunucunun kısa kestirdiği saçları ve neşeli halleri dikkat çekti. Burcu Esmersoy'un evlilik alyansı da göze çarpan diğer detaydı...
Neşeli gelin
Etiketler: New York , burcu esmersoy , Türkiye
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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