Mısır hesabı

Son olarak adı Merve Boluğur'la aşk dedikodularına karışan ünlü DJ Faruk Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Yürüyüş yapan Sabancı, soluğu yol kenarında gördüğü seyyar bir mısır tezgahında aldı. Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancı'ların üyesi olan ünlü DJ, satıcıyla çetin bir pazarlığa yaptı.
Geçtiğimiz aylarda 244 bin liralık montuyla haber olan Faruk Sabancı, tanesi 5 lira olan mısırlardan 7 tane aldı. DJ, satıcıya 30 lira verip bir mısırı bedavaya getirmiş oldu. Görüntülendiğinden haberi olmayan Faruk Sabancı, daha sonra deniz taksiyle evinin yolunu tuttu.
Halil ÇİLİNGİR
Geçtiğimiz aylarda 244 bin liralık montuyla haber olan Faruk Sabancı, tanesi 5 lira olan mısırlardan 7 tane aldı. DJ, satıcıya 30 lira verip bir mısırı bedavaya getirmiş oldu. Görüntülendiğinden haberi olmayan Faruk Sabancı, daha sonra deniz taksiyle evinin yolunu tuttu.
Halil ÇİLİNGİR
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