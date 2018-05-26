Maldivler’de Türk gururu

Geçtiğimiz gün ailesiyle Maldivler'e giden Behzat Uygur, konaklamak için de bir Türk yatırımı olan Ayada Resort'u seçti. Lüks otelde Türk yetkili Orhan Kitapçı ile poz veren sanatçı, "Maldivler'de bayrağımızı dalgalandıran bu otel bizi gururlandırdı" dedi.
Etiketler: Behzat Uygur , Maldivler , Türk
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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