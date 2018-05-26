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’de gururu

Maldivler’de Türk gururu
Geçtiğimiz gün ailesiyle Maldivler'e giden Behzat Uygur, konaklamak için de bir Türk yatırımı olan Ayada Resort'u seçti. Lüks otelde Türk yetkili Orhan Kitapçı ile poz veren sanatçı, "Maldivler'de bayrağımızı dalgalandıran bu otel bizi gururlandırdı" dedi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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