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Efsane ödüllendi

Efsane ödüllendi
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', dijital dünyaya da damga vurdu. Son 6 yılın en iyi çıkış yapan dizisi '', Youtube'dan ödül aldı. Dizi, 7 hafta gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük video platformu 'da, 1 milyon aboneye ulaştı.



Sevilen diziye Youtube tarafından ödül gönderildi. Ödülü alan yönetmen Emre Kabakuşak, "Başarımız seyirciyle birlikte artarak devam edecek" dedi.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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