Efsane ödüllendi

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', dijital dünyaya da damga vurdu. Son 6 yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', Youtube'dan ödül aldı. Dizi, 7 hafta gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük video platformu Youtube'da, 1 milyon aboneye ulaştı.
Sevilen diziye Youtube tarafından ödül gönderildi. Ödülü alan yönetmen Emre Kabakuşak, "Başarımız seyirciyle birlikte artarak devam edecek" dedi.
Sevilen diziye Youtube tarafından ödül gönderildi. Ödülü alan yönetmen Emre Kabakuşak, "Başarımız seyirciyle birlikte artarak devam edecek" dedi.
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