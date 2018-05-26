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Kötü gün dostları

Kötü gün dostları
Türkiye'nin en başarılı kadın komedyenlerinden Demet Akbağ, dün hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Akbağ, önceki gün 82 yaşında vefat eden annesi Benan Yavuzkol'u son yolculuğuna uğurladı. Merhume, Zincirlikuyu'da toprağa verilirken 'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.



Yılmaz Erdoğan, Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ ve Gonca Vuslateri gibi isimler, cenazeye katılarak Demet Akbağ'a bu zor gününde biraz da olsun moral verdi.

Aydın HAMZA
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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