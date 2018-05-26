Geçtiğimiz ay Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret eden Amber Heard, aldığı haberle sarsıldı. Burada tanıştığı Weam isimli 12 yaşındaki bir kızın ölümle savaştığını öğrenen güzel yıldız, acilen kan nakli olması gereken minik kız için bağış kampanyası başlattı.
Güzel kampanya
Etiketler: Amber Heard
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.