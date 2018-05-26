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Güzel kampanya

Güzel kampanya
Geçtiğimiz ay Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret eden Amber Heard, aldığı haberle sarsıldı. Burada tanıştığı Weam isimli 12 yaşındaki bir kızın ölümle savaştığını öğrenen güzel yıldız, acilen kan nakli olması gereken minik kız için bağış kampanyası başlattı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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