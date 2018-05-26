Galatasaray taraftarı olan Naz Elmas'ın şampiyonluk sevinci ikiye katlandı. Güzel oyuncu, önceki gün gittiği mekanda gol kralı Gomis'le karşılaştı. Hemen harekete geçen Elmas, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirdi. Bu mutlu anını instagram'da paylaşan Naz Elmas'a takipçileri "Aleyna Tilki seni görmesin" esprisi yaptı.
Gomis hatırası
Etiketler: Naz Elmas , Gomis , Galatasaray
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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