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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Özge’den mini şov
  2. Annesinin boyunda

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Son durum pop
Fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak'tan radikal değişim… Toprak, yeni single çalışması 'Son Durum'u önceki gün Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde kliplendirdi. Ünlü sanatçı, sözleri eşi Hilal Toprak'a ait olan yeni şarkısının ağırlıklı olduğunu söyledi. Toprak'a klibinde altın kolyeli siyahi dansçılar eşlik etti.
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