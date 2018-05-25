Fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak'tan radikal değişim… Toprak, yeni single çalışması 'Son Durum'u önceki gün Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde kliplendirdi. Ünlü sanatçı, sözleri eşi Hilal Toprak'a ait olan yeni şarkısının pop ağırlıklı olduğunu söyledi. Toprak'a klibinde altın kolyeli siyahi dansçılar eşlik etti.
Etiketler: Ferman Toprak , son durum , pop
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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