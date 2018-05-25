Sezona VIP açılış!

Bodrum, bu yaz da milyonlarca dolarlık yüzen saraylara ev sahipliği yapacağını kanıtladı. 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginlerinden metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, 144 metre uzunluğundaki 300 milyon dolar değerindeki yatıyla önceki gün Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Dünyanın en büyük 3 yatı arasında gösterilen 8 katlı lüks yat 'Ocean Victory', Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirledi. camları kurşun geçirmez olan yatta kütüphane, sinema salonu, tenis kortu, üç açık, iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunuyor.
Ocean Victory'de 16'sı özel güvenlik olmak üzere 40 personel görev yapıyor. Bu arada dün Bodrum Limanı'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapılan yatta Rashnikov'un olup olmadığı gizleniyor...
Victor Rashnikov
Ocean Victory'de 16'sı özel güvenlik olmak üzere 40 personel görev yapıyor. Bu arada dün Bodrum Limanı'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapılan yatta Rashnikov'un olup olmadığı gizleniyor...
Victor Rashnikov
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