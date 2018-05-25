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İMSAKİYE RAMAZAN
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Nefes kesti

Nefes kesti
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', yine Çarşamba akşamına damga vurdu. Sevilen dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 14.03 izlenme oranı ve yüzde 33.92 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Cemil tarafından vurularak ölümün kıyısından dönen Tahir'in yaralı halde Vedat'tan kaçtığı sahne ise nefes kesti.
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