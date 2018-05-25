Kısa süre önce sağlığına kavuşan Kadir İnanır, önceki gün Akmerkez'deydi. Yılın büyük kısmını Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evinde geçiren usta oyuncuya hayranları büyük ilgi gösterdi. 69 yaşındaki sanatçının sevenleri İnanır'la fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
İnanır hatırası
Etiketler: Muğla , Kadir İnanır
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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