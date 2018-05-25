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İnanır hatırası

İnanır hatırası
Kısa süre önce sağlığına kavuşan Kadir İnanır, önceki gün Akmerkez'deydi. Yılın büyük kısmını Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evinde geçiren usta oyuncuya hayranları büyük ilgi gösterdi. 69 yaşındaki sanatçının sevenleri İnanır'la fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
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