Keyifsiz Gizem

Önceki akşam Kanyon'da görücüye çıkan 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin galası ünlü akınına uğradı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, filmde yer alan oğlu Murat Arkın'ı yalnız bırakmadı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan filmin başrol oyuncusu Gizem Karaca ise oldukça keyifsizdi...
Arkın, oğullarıyla gala öncesi böyle gurur pozu verdi.
Arkın, oğullarıyla gala öncesi böyle gurur pozu verdi.
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