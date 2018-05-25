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İMSAKİYE RAMAZAN
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Keyifsiz Gizem

Keyifsiz Gizem
Önceki akşam Kanyon'da görücüye çıkan 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin galası ünlü akınına uğradı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, filmde yer alan oğlu Murat Arkın'ı yalnız bırakmadı. ticareti yapmak suçuyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan filmin başrol oyuncusu Gizem Karaca ise oldukça keyifsizdi...



Arkın, oğullarıyla gala öncesi böyle gurur pozu verdi.
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