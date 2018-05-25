Kraliçelerin gözdesi

Kırk yılı aşkın süredir Kapalıçarşı'da Haute couture mücevher tasarımcılığı yapan Avedis Kendir, dünyanın en şık ve güçlü kadınlarının gözdesi... Tasarımları, Londra, Paris, Milano, Roma, Dubai, Beyrut, Rio de Janeiro, New York ve Japonya'daki seçkin mağazalarda satışa sunulan usta kuyumcu, 2011 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth için de lale şeklinde bir broş tasarlamıştı.
Müşterileri arasında Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra Japonya İmparatoriçesi Miçiko, merhum oyuncu Elizabeth Taylor, Barbara Streisand, Jennifer Aniston, Beyonce ve Christina Aguilera gibi dünyaca ühlü yıldızlar olan Avedis Kendir, geçtiğimiz ay da yine çok özel bir isimden sipariş aldı. 1993'te evlendiği Ürdün kralı II. Abdullah sayesinde Ürdün Kraliçesi unvanını alan Rania el Abdullah, uzun süredir mücevher tasarımlarını ilgiyle takip ettiği 59 yaşındaki Avedis Kendir'e sipariş verdi.
Kendir'e bir broş ile kolye ve küpeden oluşan set tasarlatan Kraliçe Rania'nın mücevherlerinde Türk kültürünü yansıtan detayların olmasını istediği öğrenildi. Kraliçe için tasarımını yapmaya başlayan Avedis Kendir'in nasıl mücevherler hazırlayacağının detayları ise sır gibi saklanıyor. Bu arada kendi deyimiyle Kapalıçarşı Okulu'nun öğrencisi olan Kendir, mücevher tasarlamaya 10 yaşında başladı.
LALE ŞEKLİNDEKİ BROŞU ÇOK SEVDİ
Türkiye ziyareti sırasında kendisine hediye edilen Kendir'in tasarladığı lale şeklindeki broşu çok beğenen Kraliçe Elizabeth, 2011'den sonra da sürekli bu broşu taktı.
Hatta Kraliçe, Prens William'ın Kate Middleton'la 2011'deki düğünü için de torununa hediye etmek için Avedis Kendir'e takı yaptırmıştı.
KÜLTÜRÜMÜZE YABANCI DEĞİL
Annesinin babası Türk olan Kraliçe Rania, "Türk müziği dinleyerek büyüdüm. Türk yemekleriyle yetiştim. Bunların hepsi benim geçmişimin bir parçası. Çocukluğumdan beri Türk kültürünün tüm unsurlarıyla iç içe büyüdüm" demişti.
TAKVİM MAGAZİN ÖZEL
YILDIZLARIN TERCİHİ
Müşterileri arasında Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra Japonya İmparatoriçesi Miçiko, merhum oyuncu Elizabeth Taylor, Barbara Streisand, Jennifer Aniston, Beyonce ve Christina Aguilera gibi dünyaca ühlü yıldızlar olan Avedis Kendir, geçtiğimiz ay da yine çok özel bir isimden sipariş aldı. 1993'te evlendiği Ürdün kralı II. Abdullah sayesinde Ürdün Kraliçesi unvanını alan Rania el Abdullah, uzun süredir mücevher tasarımlarını ilgiyle takip ettiği 59 yaşındaki Avedis Kendir'e sipariş verdi.
TASARIMI SAKLANIYOR
Kendir'e bir broş ile kolye ve küpeden oluşan set tasarlatan Kraliçe Rania'nın mücevherlerinde Türk kültürünü yansıtan detayların olmasını istediği öğrenildi. Kraliçe için tasarımını yapmaya başlayan Avedis Kendir'in nasıl mücevherler hazırlayacağının detayları ise sır gibi saklanıyor. Bu arada kendi deyimiyle Kapalıçarşı Okulu'nun öğrencisi olan Kendir, mücevher tasarlamaya 10 yaşında başladı.
LALE ŞEKLİNDEKİ BROŞU ÇOK SEVDİ
Türkiye ziyareti sırasında kendisine hediye edilen Kendir'in tasarladığı lale şeklindeki broşu çok beğenen Kraliçe Elizabeth, 2011'den sonra da sürekli bu broşu taktı.
Hatta Kraliçe, Prens William'ın Kate Middleton'la 2011'deki düğünü için de torununa hediye etmek için Avedis Kendir'e takı yaptırmıştı.
KÜLTÜRÜMÜZE YABANCI DEĞİL
Annesinin babası Türk olan Kraliçe Rania, "Türk müziği dinleyerek büyüdüm. Türk yemekleriyle yetiştim. Bunların hepsi benim geçmişimin bir parçası. Çocukluğumdan beri Türk kültürünün tüm unsurlarıyla iç içe büyüdüm" demişti.
TAKVİM MAGAZİN ÖZEL
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