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Ajda Pekkan aile yadigarı yalının peşinde

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Beykoz'da doğup büyüdüğü yalının satışa çıkarıldığını öğrenince anılarının peşine düştü.

Ajda Pekkan aile yadigarı yalının peşinde

Ajda Pekkan'ın aile yadigarı Beykoz'daki yalısı satışa çıktı. İstanbul'da Tarihi Eser Tescilli 360 yalıdan biri olma özelliğini taşıyan 5 milyon dolar değerindeki lüks bina, daha az bir fiyata alıcısını bekliyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 1,5 milyon dolar fiyat biçilen yalının satış haberini duyan Ajda Pekkan, anılarının peşine düştü.

2016 yılında Bahçeköy'deki lüks villasını 8 milyon 700 bin dolara satışa çıkaran ancak evini satamayınca 25 bin dolara kiraya veren usta sanatçının, doğup büyüdüğü yalıyı satın almak için ilgili mecralara başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

  • 25 Mayıs 2018, Cuma 12:27
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