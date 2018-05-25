Ajda Pekkan aile yadigarı yalının peşinde

Ajda Pekkan'ın aile yadigarı Beykoz'daki yalısı satışa çıktı. İstanbul'da Tarihi Eser Tescilli 360 yalıdan biri olma özelliğini taşıyan 5 milyon dolar değerindeki lüks bina, daha az bir fiyata alıcısını bekliyor.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 1,5 milyon dolar fiyat biçilen yalının satış haberini duyan Ajda Pekkan, anılarının peşine düştü.
2016 yılında Bahçeköy'deki lüks villasını 8 milyon 700 bin dolara satışa çıkaran ancak evini satamayınca 25 bin dolara kiraya veren usta sanatçının, doğup büyüdüğü yalıyı satın almak için ilgili mecralara başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
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