Çapkın işadamı Hakan Sabancı, bu kez sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettirdi. Sabancı, kuzeni Melisa Tapan'la SosyalBen Vakfı'na destek verdi. İkili, önceki gün Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki etkinlikte çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı.
Kuzen dayanışması
Etiketler: Sakıp Sabancı , kuzen , Melisa Tapan , Hakan Sabancı
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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