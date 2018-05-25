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İMSAKİYE RAMAZAN
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dayanışması

Kuzen dayanışması
Çapkın işadamı Hakan Sabancı, bu kez sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettirdi. Sabancı, i Melisa Tapan'la SosyalBen Vakfı'na destek verdi. İkili, önceki gün Müzesi'ndeki etkinlikte çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı.
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