Hollywood dedikoduları

ANGELINA'YI GEREN YASAK
Boşanmak üzere olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocuklarının velayeti, Jolie'de kaldı. Ancak yeni filmi için Londra'ya gidecek olan güzel yıldızın yanında altı çocuğunu da götürmek istemesi kriz çıkardı. Çünkü Pitt'in çocuklardan görüş günlerinde uzak olması kanunlara göre yasak!
ÇİFTE SEVGİLİ ÇİFTE DÜĞÜN!
Brezilya'daki malikanesinde iki nişanlısıyla yaşayan 38 yaşındaki futbol efsanesi Ronaldinho, hem Priscilla hem de Beatriz'e evlilik teklif etti. İddiaya göre yıldız futbolcu, Ağustos'ta iki nişanlısıyla da resmi olmayan özel bir törenle evlenecek!
MICHAEL'IN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Pop efsanesi Michael Jackson'ın 30 yıl önce Smooth Criminal şarkısı eşliğinde dans ederken düşmeden 45 derece öne eğilmesinin sırrı çözüldü. Merhum yıldızın sahneye yapışık bir pozisyonda kalmasının sırrı; özel tasarım ayakkabı ile Jackson'ın güçlü tendonları...
Boşanmak üzere olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocuklarının velayeti, Jolie'de kaldı. Ancak yeni filmi için Londra'ya gidecek olan güzel yıldızın yanında altı çocuğunu da götürmek istemesi kriz çıkardı. Çünkü Pitt'in çocuklardan görüş günlerinde uzak olması kanunlara göre yasak!
ÇİFTE SEVGİLİ ÇİFTE DÜĞÜN!
Brezilya'daki malikanesinde iki nişanlısıyla yaşayan 38 yaşındaki futbol efsanesi Ronaldinho, hem Priscilla hem de Beatriz'e evlilik teklif etti. İddiaya göre yıldız futbolcu, Ağustos'ta iki nişanlısıyla da resmi olmayan özel bir törenle evlenecek!
MICHAEL'IN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Pop efsanesi Michael Jackson'ın 30 yıl önce Smooth Criminal şarkısı eşliğinde dans ederken düşmeden 45 derece öne eğilmesinin sırrı çözüldü. Merhum yıldızın sahneye yapışık bir pozisyonda kalmasının sırrı; özel tasarım ayakkabı ile Jackson'ın güçlü tendonları...
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