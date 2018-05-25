Efsaneden satılık

Basketbolun efsane ismi Shaquille O'Neal, Florida'daki süper lüks malikanesini satışa çıkardı. İçerisinde basketbol sahası, basketbolcuya ait süper lüks otomobillerin bulunduğu kapalı garaj, Mısır temalı akvaryum odası, sinema salonu gibi birbirinden lüks detayların bulunduğu malikanenin satış fiyatı ise 28 milyon dolar olarak açıklandı.
12 odalı malikanede dikkat çeken diğer detay ise birçok yerde Shaquille O'Neal'in hayranı olduğu efsane kahraman Süperman'in logosunun bulunması. Malikaneyle ilgilenen emlakçı, "Şu ana kadar evi satın almak için sadece iki kişi bizimle irtibata geçti" dedi.
OTO GALERİ
BASKETBOL SALONU
12 odalı malikanede dikkat çeken diğer detay ise birçok yerde Shaquille O'Neal'in hayranı olduğu efsane kahraman Süperman'in logosunun bulunması. Malikaneyle ilgilenen emlakçı, "Şu ana kadar evi satın almak için sadece iki kişi bizimle irtibata geçti" dedi.
OTO GALERİ
BASKETBOL SALONU
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