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Ünlü rapçi neden tutuklandı? Ezhel kimdir? Rapçi Ezhel'in gerçek adı ne? ( kimdir?)

Müzik dünyasında '' takma adıyla bilinen rapçi , sosyal medya hesabı üzerinden söylediği ve şarkılarında geçen sözlerde uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ünlü rapçi Ezhel tutuklandı

Türkiye'de müzik sektöründe '' adıyla ün yapan rapçi , söylediği bazı şarkılarda uyuşturucu kullanımını özendirici bulunduğu gerekçesiyle daha önce polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İpekçioğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipte aynı ifade ve davranışları sergilediği gerekçesiyle iki gün önce yeniden gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Ömer Sercan İpekçioğlu'nun çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 10:55
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