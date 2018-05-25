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Azur'la baş başa

Azurla baş başa
Popçu Gülşen, oğlu Azur Benan'ı bir an bile yanından ayırmıyor. 1 yaşındaki oğlunu konserlerine dahi götüren şarkıcı, önceki gün Azur Benan'la Zorlu 'deydi. Objektiflere iyice alışan Azur Benan, alışveriş sırasında annesinin kucağında böyle poz verdi.
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