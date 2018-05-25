Azur'la baş başa

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oğlu Azur Benan'ı
bir an bile yanından
ayırmıyor. 1 yaşındaki
oğlunu konserlerine dahi
götüren şarkıcı, önceki
gün Azur Benan'la
Zorlu AVM
'deydi. Objektiflere
iyice alışan Azur Benan,
alışveriş sırasında
annesinin kucağında
böyle poz verdi.
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