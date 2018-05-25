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’dan itiraf: tacizciyi dövmüş!

ABD'li aktris , 1990’larda sevgiliyken ’in, kendisini taciz eden ’ı dövdüğünü açıkladı.

Brad Pitt tacizciyi dövmüş!

Hollywood'u sarsan skandalın odağındaki isim hakkında 80 kadını 'taciz ve tecavüz' suçlamasıyla , ve 'ta soruşturmalar açılmıştı. Ünlü yapımcıyla ilgili federal soruşturma da başlatıldı.

Henüz 22 yaşındayken Weinstein'ın kendisini elle taciz ettiğini, odasına çağırıp masaj yapmasını istediğini kaydeden Oscar ödüllü 'dan (45) yeni bir itiraf geldi. Habertürk'ün haberine göre;

"DUVARA YAPIŞTIRDI"
Paltrow, o dönemlerde oyuncu 'le birlikte olduklarını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:
"Brad, Weinstein'in tacizini duyunca deliye döndü. Bir Broadway şovunu izlemeye gittiğimizde Weinstein'le karşılaştık. Brad, onu duvara sertçe yapıştırıp 'Eğer onu bir kez daha rahatsız edersen, seni öldürürüm' dedi."

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 13:42
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