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Vayburt

Milan’da top koşturan , memleketi Bayburt’a gitti. Tabela önünde poz verdi. Şehrin nüfusu 43 bin 700 iken ünlü cunun fotoğrafını beğenenlerin sayısı 200 bini geçti...

Vayburt
İtalya Ligi ekiplerinden Milan forması giyen milli cumuz 'nun memleket hasreti rekorları alt üst etti. Çalhanoğlu, önceki gün memleketi Bayburt'a gitti. Kentin girişindeki Bayburt tabelası önünde poz verdi. Tabelada Bayburt'un nüfusu 43 bin 700 olarak belirtilmekteydi. Ancak Hakan, fotoğrafını fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'dan servis edince rekor da sıraya girdi. Hakan'ın fotoğrafını beğenenlerin sayısı Bayburt'un nüfusunu geçti. Şimdiye kadar 200 binden fazla kişi bu fotoğrafı beğendi. Beğenilerin yanı sıra yorumlar da sıraya girdi. İşte o yorumlar:


Hakan Çalhanoğlu, Bayburt'ta okulları da ziyaret etti. Bayburtlu küçüklerle bir araya geldi. Karşılarında Çalhanoğlu'nu gören çocuklar ise çok sevindi.

■ Sayende Bayburt'un nüfusunu öğrendik kral.
■ Helal olsun memleketini unutmuyorsun.
■ Bayburt'un nüfusuyla dalga geçenlere gelsin.
■ O bir Bayburt'lu. O bir efsane.
■ Bayburt sevgisi o kadar büyük ki başka kimsenin Bayburt'u sevmesine gerek yok.
■ Dedeme selam söyle Hakan abi.
■ Bize her yer Bayburt.
■ Bayburt'un bir gururu daha.
■ Bayburtlular bu fotoğrafın altında buluştu.
■ Tabeladaki sayıya aldanmayın. Çünkü Bayburt ruhu başkadır.
■ De gel Bayburt. Bayburt sevgisini anlatmaya rakamlar yetmez. Efsanesin kral...


Futbol kariyerine İtalya'da devam eden Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'u unutmadı. Kentin girişinde bu fotoğrafı çektirip sosyal medyadan paylaştı. Büyük beğeni topladı.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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