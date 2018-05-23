Her söylediğiyle, her hareketiyle gündem olan Aleyna Tilki bu sefer de Instagram paylaşımlarıyla gündemde.
Aleyna Tilki'den iftar paylaşımı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçen gün sosyal medya hesabından iftar öncesi bir video paylaştı. Aleyna Tilki, videonun üzerine, "Teşekkür ederiz Canım Allah'ım" notunu düştü
Etiketler: aleyna tilki
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.