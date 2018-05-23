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  1. Gökhan Kırdar'ın eşinden açıklama!

'den iftar paylaşımı

Genç şarkıcı , geçen gün sosyal medya hesabından iftar öncesi bir video paylaştı. Aleyna Tilki, videonun üzerine, "Teşekkür ederiz Canım Allah'ım" notunu düştü

Her söylediğiyle, her hareketiyle gündem olan bu sefer de Instagram paylaşımlarıyla gündemde.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 17:28
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