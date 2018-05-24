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Üçü bir arada

Üçü bir arada
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 5 aylık hamile eşi Şükran Ovalı ile kızları Mihran'ın doğumunu Çeşme'de bekliyor. Ünlü futbolcu, önceki gün eşiyle el ele Alaçatı'da yürüyüş yaptı. Erkin, karnında kızlarını taşıyan güzel oyuncuyla da çektiği pozu instagram'da paylaşarak "Üçü bir arada" yorumları yaptırdı.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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