Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 5 aylık hamile eşi Şükran Ovalı ile kızları Mihran'ın doğumunu Çeşme'de bekliyor. Ünlü futbolcu, önceki gün eşiyle el ele Alaçatı'da yürüyüş yaptı. Erkin, karnında kızlarını taşıyan güzel oyuncuyla da çektiği pozu instagram'da paylaşarak "Üçü bir arada" yorumları yaptırdı.
Üçü bir arada
Etiketler: Caner Erkin , şükran ovalı
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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