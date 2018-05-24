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için geri sayım

Tatil için geri sayım
Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Dostlarıyla Martinez adlı mekanda buluşan oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Yaz planı sorulan Fettahoğlu, "Dizinin sezon finali olunca ailemle Fethiye'de uzun bir tatile çıkacağım" diye konuştu...
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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