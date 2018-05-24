Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Dostlarıyla Martinez İstanbul adlı mekanda buluşan oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Yaz planı sorulan Fettahoğlu, "Dizinin sezon finali olunca ailemle Fethiye'de uzun bir tatile çıkacağım" diye konuştu...
Tatil için geri sayım
Etiketler: Nur Fettahoğlu , İstanbul , tatil
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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