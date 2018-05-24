Paris’in şanslı köpeği

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yine
yapacağını yaptı!
Köpeklerine yaptığı
harcamalarla sık
sık gündem olan 37 yaşındaki
yıldız, 2010'da
sahiplendiği köpeği için yaş günü partisi
organize etti. Pug
cinsi Mugsy isimli köpeği
için özel
pasta dahi yaptıran Paris Hilton
, dişi
köpeğinin fotoğrafını
da instagram'da
paylaşıp "İyi ki doğdun kızım"
dedi!
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