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Paris’in şanslı köpeği

Paris’in şanslı köpeği
Sosyetik Paris Hilton, yine yapacağını yaptı! Köpeklerine yaptığı harcamalarla sık sık gündem olan 37 yaşındaki yıldız, 2010'da sahiplendiği köpeği için yaş günü partisi organize etti.



Pug cinsi Mugsy isimli köpeği için özel pasta dahi yaptıran , dişi köpeğinin fotoğrafını da instagram'da paylaşıp "İyi ki doğdun kızım" dedi!
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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