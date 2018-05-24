Milyon dolarlık güzeller

Hollywood'un en çok kazanan aktrisleri açıklandı. Listenin ilk sırasını iki isim birden paylaştı. Son filmi 'Kızıl Serçe'de 15 milyon dolar ücret karşılığı rol alan 27 yaşındaki Jennifer Lawrence, bu isimlerden biriydi. Diğeri ise önümüzdeki aylarda çekimlerine başlayacağı ve 2020'de vizyona girecek 'Barbie' filmi için 15 milyon dolara anlaşan 35 yaşındaki Anne Hathaway.
Anne Hathaway
Jennifer Lawrence
Anne Hathaway
Jennifer Lawrence
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