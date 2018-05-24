Birbirinden ünlü isimlerinde akın ettiği düğünde herkesi gölgede bıraktı... 27 yaşındaki güzel hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı.
Lady Kitty Spencer estetik harikası çıktı!
Etiketler: Prens Harry , Prens William , Kitty Spencer , Lady Diana
Birbirinden ünlü isimlerinde akın ettiği düğünde herkesi gölgede bıraktı... 27 yaşındaki güzel hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı.
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