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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Midesini küçülttürmüştü! İşte son hali...

Lady estetik harikası çıktı!


Birbirinden ünlü isimlerinde akın ettiği düğünde herkesi gölgede bıraktı... 27 yaşındaki güzel hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 13:08
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