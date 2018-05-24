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boks yaparken çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı

boks yaparken çekilen görüntülerini ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Limadan mide bulandıran paylaşım

Türk yazar ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen , boksyaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Üst üste attığı yumruklarla profesyonel boksörlere taş çıkartan güzel model, ter içinde kaldı.

Formunu korumak için boks yapan Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ''The sweat is real.(Gerçek ter)'' notunu düştü.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 00:14
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