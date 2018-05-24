Eda Gök kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Esra Erol Eda Gök ihanet açıklaması merak ediliyor. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Program izleyiciler tarafından çok seviliyor. Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol'un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Arya adında bir kız çocukları da var. Eda Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Senem Ünsal için "Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi" diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi. Programda konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Eda Gök, "Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonlandırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir." Cümlelerini kullandı.

EDA GÖK KİMDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programının sevilen Stüdyo şefi Eda Gök Albayrak'ı artık herkes tanıyor. Eda Gök'ün Seda Sayan'ın yeğeni olduğu da biliniyor.

Herkesin bildiği gibi Esra Erol'la programının stüdyo şefi ve Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 1986 doğumludur. Emrah Albayrak ile 2011 senesinde izdivaç eden stüdyo şefi Eda Gök'ün bir kızı var. İkili 2018 yılında tek celsede boşandı.

EDA GÖK, EMRAH ALBAYRAK, BURCU SİNEM ÜNSAL ARASINDA NE OLDU?

10 senedir Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak'ın bu çirkin ihanetine "Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun" diyerek sitem etti.

Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol'un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Arya adında bir kız çocukları da var.

Eda Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Senem Ünsal için "Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi" diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi.

Eda Gök, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonlandırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir. Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla inciltmiştir. Uzun süredir devam eden bu ihanet yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.

Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi. İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin. Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim".