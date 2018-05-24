Evcen’i rahat 'Burak'mıyorlar

BU haber, oyunculuktaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da milyonların gönlünde taht kuran Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in tadını kaçıracak! Geçtiğimiz yıl İranlı model Mahlagha Jaberi tarafından instagram'da yakın markaja alınan ünlü oyuncuya daha sonra da Rus model Victoria Bonya sosyal medyada beğenisini dile getirmişti.





MAHLAGHA JABERI



AVUKATI FANLARI!

Kıskançlığıyla bilinen eşi Evcen'in rahatsız olmaması için yabancı güzelleri birer birer engelleyen yakışıklı oyuncu, şimdi de Sapna Vyas adlı ABD'li bir spor eğitmeninin radarına girdi. Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu markanın ürünleriyle çekilen bir karesini önceki gün instagram'da paylaştı.





Evcen, daha önce eşine instagram'da yorum yapan iki yabancı güzeli Özçivit'e engelletmişti.



Bu paylaşımda ABD'li güzel Vyas, oyuncuyu beğendiğini emojilerle belirtti. Özçivit'in hayranları da daha önce olduğu gibi ABD'li spor hocasına "Burak, evli. Onun peşini bırak" diye yazdı. Bunun üzerine gözler Özçivit'in eşi Evcen'e çevrildi…





VICTORIA BONYA

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İnstagram'da 11 milyon takipçisi olan Özçivit'in Vyas'ı da engelleyip engellemeyeceği merak ediliyor.



