En baba keyif

Şarkıcı Rafet El Roman, önceki gün bir düğünde sahne almak için gittiği Paris'te oğlu Edvan'la keyifli anlar yaşıyor. 8 yaşındaki oğluyla dünyaca ünlü tema parkı Disneyland'ı gezen ünlü sanatçıya oğlunun annesi eski aşkı Yeşim Eryıldırım da eşlik ediyor. Dün de baba-oğul, Eryıldırım'ın objektifine bu neşeli pozu verdi.