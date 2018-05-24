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En baba keyif

En baba keyif
Şarkıcı Rafet El Roman, önceki gün bir düğünde sahne almak için gittiği Paris'te oğlu Edvan'la keyifli anlar yaşıyor. 8 yaşındaki oğluyla dünyaca ünlü tema parkı Disneyland'ı gezen ünlü sanatçıya oğlunun annesi eski aşkı Yeşim Eryıldırım da eşlik ediyor. Dün de baba-oğul, Eryıldırım'ın objektifine bu neşeli pozu verdi.
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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