Ayla rüzgarı

Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Ayla' filmi, yurt dışında büyük ilgi görmeyi sürdürüyor. 'Ayla', dün itibariyle Zagrep'te başlayan Türk Film Haftaları etkinliğinde Hırvat sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 27 Mayıs'ta sona erecek etkinlikte Türk Sineması'nın Balık, Bana Masal Anlatma, Korkuyorum Anne ve Mavi Bisiklet gibi 10 başarılı filmi 11 farklı ülkede gösterime girecek.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 27 Mayıs'ta sona erecek etkinlikte Türk Sineması'nın Balık, Bana Masal Anlatma, Korkuyorum Anne ve Mavi Bisiklet gibi 10 başarılı filmi 11 farklı ülkede gösterime girecek.
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