İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirledi.

NARKOTİK POLİSİ GÖZALTINA ALDI



Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy'de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu'nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette hakkındaki suçlama ile ilgili sorgulanan İpekçioğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da sorgulanan İpekçioğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.







SZİGET'TE SAHNE ALACAKTI

İlk albümünü 2017 yılında çıkaran Ezhel, yaptığı müziğin türünü "AnatolianUrbanCore/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyordu. Bir dönem Ais Ezhel adını kullanan şu an ise sadece Ezhel adını kullanan Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.





EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyor. Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.