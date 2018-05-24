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’de güneş doğdu

ABD’de güneş doğdu
Burcu Güneş'in 'Anadolu'nun Güneşi' albümünün başarısı sınırları aştı. 'iTunes World Music' kategorisinde 40 ülkede manşet olan Güneş'in şarkıları şimdi de ABD radyolarında çalmaya başladı. 'deki Kfai FM, Güneş'in 12 türküden oluşan albümünü Amerikalılar'a duyurdu.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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