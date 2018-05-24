Burcu Güneş'in 'Anadolu'nun Güneşi' albümünün başarısı sınırları aştı. 'iTunes World Music' kategorisinde 40 ülkede manşet olan Güneş'in şarkıları şimdi de ABD radyolarında çalmaya başladı. ABD'deki Kfai FM, Güneş'in 12 türküden oluşan albümünü Amerikalılar'a duyurdu.
ABD’de güneş doğdu
Etiketler: Burcu Güneş , ABD
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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