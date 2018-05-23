Faruk Salman, Deniz Seki’yi bombaladı: Haram olsun!

aşk hayatıyla skandal olanGeçtiğimiz ay aşk yaşadığıayrılıp 10 gün sonrayeni bir ilişkiye başlayan Seki'ye Karabova resti çekmişti. Karabova'nınsözlerinin yankısı sürerken dün deçıktı. Seki'yleayrılan Salman, Duymayan Kalmasın'da açtı ağzını yumdu gözünü… Seki'yi cezaevinde olduğu süre boyuncaeden,olan Salman, eski nişanlısını şöyle bombaladı:Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna dayanıtını verdi. Seki'ninödeyen Salman, ekledi:'Seni seviyorum Murat'la aramda bir şey yok''Faruk'u seviyorum. O benim eşim olacak'47 yaşındaki şarkıcı, Salman'ın açıklamasının ardından 2 haftalık aşkı Topal'la bu pozu paylaştı.Karabova da Seki'nin kendisiyle görüşürken Topal'la el ele görüntülenmesi üzerine "Çok şaşırdım" demişti.