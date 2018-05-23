Faruk Salman, Deniz Seki’yi bombaladı: Haram olsun!

Günlerdir aşk hayatıyla skandal olan Deniz Seki'ye eski aşkları savaş açtı. Geçtiğimiz ay aşk yaşadığı Murat Karabova'dan ayrılıp 10 gün sonra işletmeci Tayfun Topal'la yeni bir ilişkiye başlayan Seki'ye Karabova resti çekmişti. Karabova'nın "Deniz, beni arayıp çok pişman olduğunu söyledi" sözlerinin yankısı sürerken dün de sahneye Faruk Salman çıktı. Seki'yle Ekim 2017'de ayrılan Salman, Duymayan Kalmasın'da açtı ağzını yumdu gözünü… Seki'yi cezaevinde olduğu süre boyunca 126 hafta aralıksız ziyaret eden, 2013'ten beri aşk yaşadığı 47 yaşındaki Seki'ye maddi ve manevi destek olan Salman, eski nişanlısını şöyle bombaladı:
'DALDAN DALA KONUYORDU...'
"Emeğim, hakkım zehir zıkkım olsun. Kalbimde, beynimde bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış, şükürler olsun." Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna da "Daldan dala kondu. İki haftada iki kişiyle oldu... Bunlardan dolayı" yanıtını verdi. Seki'nin banka kredileriyle ev kirasını üç buçuk yıldır ödeyen Salman, ekledi: "Deniz, beni arayıp 'Seni seviyorum Murat'la aramda bir şey yok' dedi. Onu engelleyince oğluma 'Faruk'u seviyorum. O benim eşim olacak' diye mesaj atmış. Ama benim için bitti."
47 yaşındaki şarkıcı, Salman'ın açıklamasının ardından 2 haftalık aşkı Topal'la bu pozu paylaştı.
Karabova da Seki'nin kendisiyle görüşürken Topal'la el ele görüntülenmesi üzerine "Çok şaşırdım" demişti.
'DALDAN DALA KONUYORDU...'
"Emeğim, hakkım zehir zıkkım olsun. Kalbimde, beynimde bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış, şükürler olsun." Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna da "Daldan dala kondu. İki haftada iki kişiyle oldu... Bunlardan dolayı" yanıtını verdi. Seki'nin banka kredileriyle ev kirasını üç buçuk yıldır ödeyen Salman, ekledi: "Deniz, beni arayıp 'Seni seviyorum Murat'la aramda bir şey yok' dedi. Onu engelleyince oğluma 'Faruk'u seviyorum. O benim eşim olacak' diye mesaj atmış. Ama benim için bitti."
47 yaşındaki şarkıcı, Salman'ın açıklamasının ardından 2 haftalık aşkı Topal'la bu pozu paylaştı.
Karabova da Seki'nin kendisiyle görüşürken Topal'la el ele görüntülenmesi üzerine "Çok şaşırdım" demişti.
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