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Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Neslihan Atagül Doğulu, Berrak Tüzünataç ve İlker Kaleli'nin oynadığı internet dizisi 'Dip'in müzikleri önceki gün dijital ortamda beğeniye sunuldu. 'Bu Dünya Niye Böyle?' albümün en dikkat çeken parçası oldu.
Dizi müziklerinde Gaye Su Akyol, Ali Güçlü Şimşek ve Görkem Karabudak'ın imzası bulunuyor. Dizi, Sahir adındaki intihar arabulucusu psikiyatristle gizemli bilimkadını Bilge'nin hikayesini anlatıyor.
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