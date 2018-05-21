İlk yerli vampir dizisi için bir araya gelen Elçin Sangu ile Kerem Bürsin, önceki gün diziden ilk kareyi sosyal medyada paylaştı. İnternette yayınlanacak 'Yaşamayanlar' dizisinde vampir rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak olan ikili, paylaşımla merak uyandırdı. Sangu, Mia; Bürsin ise Dimitry karakterine hayat verecek.
Vampirler
Etiketler: kerem bursin , Elçin Sangu , Mia , Yaşamayanlar
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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