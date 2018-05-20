Manken Demet Şener, geçtiğimiz yıl aldatıldığını ileri sürerek İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı.
Demet Şener'in gelinlikli paylaşımı şaşırttı!
İbrahim Kutluay'la olan evliliğini noktalayan Demet Şener'in gelinlikli paylaşımı şaşırttı.
Manken Demet Şener, geçtiğimiz yıl aldatıldığını ileri sürerek İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı.
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