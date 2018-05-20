;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 'Gıcık değil kuralcıyım'

Demet Şener'in gelinlikli paylaşımı şaşırttı!

İbrahim Kutluay'la olan evliliğini noktalayan Demet Şener'in gelinlikli paylaşımı şaşırttı.



Manken Demet Şener, geçtiğimiz yıl aldatıldığını ileri sürerek İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı.
  • 20 Mayıs 2018, Pazar 14:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ