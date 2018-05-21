Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu.
Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi
Uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu.
Etiketler: Gizem Karaca , Çağatay Ulusoy , Uyuşturucu , sel boronkay , mahkeme
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