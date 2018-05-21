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  1. Harry 'Pot'ter

’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu.

ve 'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı davasında ceza yağmış, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 09:41
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