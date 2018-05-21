Sorun çıkana kadar devam

Önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel Deluxe & Spa'da sahne alan Serdar Ortaç, eşiyle haklarında çıkan ayrılık dedikodularıyla ilgili konuştu. 48 yaşındaki popçu, kendinden 22 yaş küçük İrlandalı model eşi Chloe Loughnan'ın bir gün ayrılmak isteğiyle karşısına gelmesi durumunda bunu olgunlukla karşılayacağını söyledi. Ayrılıktan korkmadığı belirten Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benden kriz çıkmaz. Saygımdan dolayı bazı şeylere ses çıkarmam. Sonuçta Chloe'yi İrlanda'daki ailesinden, hayatından kopardım. Aramızda yaş farkı da var. Ancak bu, bizim için şimdilik sorun değil. Yaş farkı sorun çıkarana kadar Chloe ile birbirimize bakalım yeter." Bu yaz eşinin İrlanda'daki ailesini görmeye gideceğini söyleyen popçu, kendisinin ise tatile vakti olmadığını belirtti.
MS hastası olan Ortaç, sahnedeki enerjisiyle büyük alkış aldı.
"Benden kriz çıkmaz. Saygımdan dolayı bazı şeylere ses çıkarmam. Sonuçta Chloe'yi İrlanda'daki ailesinden, hayatından kopardım. Aramızda yaş farkı da var. Ancak bu, bizim için şimdilik sorun değil. Yaş farkı sorun çıkarana kadar Chloe ile birbirimize bakalım yeter." Bu yaz eşinin İrlanda'daki ailesini görmeye gideceğini söyleyen popçu, kendisinin ise tatile vakti olmadığını belirtti.
MS hastası olan Ortaç, sahnedeki enerjisiyle büyük alkış aldı.
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