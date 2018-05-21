Sorun çıkana kadar devam

akşamsahne alaneşiyle haklarında çıkan ayrılık dedikodularıyla ilgilikonuştu.yaşındaki popçu, kendindenyaşküçükbirgün ayrılmak isteğiyle karşısına gelmesi durumundabunu olgunlukla karşılayacağını söyledi. Ayrılıktankorkmadığı belirten Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:kriz çıkmaz. Saygımdan dolayı bazışeylere ses çıkarmam. Sonuçta Chloe'yi İrlanda'dakiailesinden, hayatından kopardım.Bu yaz eşininİrlanda'daki ailesini görmeye gideceğini söyleyenpopçu, kendisinin ise tatile vakti olmadığını belirtti.MS hastası olan Ortaç, sahnedeki enerjisiyle büyük alkış aldı.