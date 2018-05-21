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aşkı

Karadeniz aşkı
Eşsiz doğasıyla bilinen Karadeniz, magazin dünyasının ünlü çiftlerini aşka getirdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la geçtiğimiz günlerde 'e giden 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, aşkının memleketinden romantik paylaşımlara imza attı.
Serenay Aktaş da kendi gibi oyuncu sevgilisi Kenan Acar'la geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıktı. 5 aydır birlikte olan ünlü çift, Rize'de hem doğayla iç içe zaman geçirip bol bol oksijen depoladı hem de baş başa aşk tazeledi.



Orman, memleketini gezdirdiği aşkı Özlem Kaymaz'la böyle poz verdi.



Acar'ın objektifine poz veren Aktaş, elleriyle kalp işareti yapıp bir kez daha ilan-ı aşk etti.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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