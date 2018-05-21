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İlham kaynağı Lopez

İlham kaynağı Lopez
Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün Lifetime TV'deki '#seninmucizen' programında samimi açıklamalar yaptı. Şeker hastası olduğu için geçtiğimiz yıllarda aldığı kilolarıyla topa tutulan 27 yaşındaki oyuncu, "Bu sektörde kendi şansımı kendim yarattım, benim mucizem kendimi sevmeyi öğrenmem" deyip ekledi:
"Jennifer Lopez'i yakından gördüğümde 'Kalçası ne büyük' diye düşünmüştüm. Benim öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar. Ama Lopez kendini o kadar çok seviyor ki onun özgüveni bana da ilham oldu."



(JENNIFER LOPEZ)
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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