İlham kaynağı Lopez

oyuncuönceki gün Lifetime TV'deki '#seninmucizen' programında samimi açıklamalar yaptı. Şeker hastası olduğu için geçtiğimiz yıllarda aldığı kilolarıyla topa tutulanoyuncu,deyip ekledi:yakından gördüğümdediye düşünmüştüm. Benim öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar.