İlham kaynağı Lopez

Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün Lifetime TV'deki '#seninmucizen' programında samimi açıklamalar yaptı. Şeker hastası olduğu için geçtiğimiz yıllarda aldığı kilolarıyla topa tutulan 27 yaşındaki oyuncu, "Bu sektörde kendi şansımı kendim yarattım, benim mucizem kendimi sevmeyi öğrenmem" deyip ekledi:
"Jennifer Lopez'i yakından gördüğümde 'Kalçası ne büyük' diye düşünmüştüm. Benim öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar. Ama Lopez kendini o kadar çok seviyor ki onun özgüveni bana da ilham oldu."
(JENNIFER LOPEZ)
"Jennifer Lopez'i yakından gördüğümde 'Kalçası ne büyük' diye düşünmüştüm. Benim öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar. Ama Lopez kendini o kadar çok seviyor ki onun özgüveni bana da ilham oldu."
(JENNIFER LOPEZ)
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