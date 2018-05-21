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hayatını film yapacak

Başarılı oyuncu , kendi hayatını film yapmaya hazırlanıyor. Oyuncunun gençliğini ise bir dönem abla-kardeş rolünü oynadıkları canlandıracak.

Serenay Sarıkaya hayatını film yapacak

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren , hayatını beyaz perdeye aktarmak için hazırlıklara başladı.

HAYATI FİLM OLUYOR

Bir süredir film hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Sarıkaya, hazırlıklara başladığını duyurdu. Filminin konusunu ise, "Bir genç kızın kendini bulma hikayesi" şeklinde özetledi.

GENÇLİĞİNİ OYNAYACAK İSİM BELLİ OLDU

Güzel oyuncunun gençliğini oynayacak isim ise; 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 77 bölüm süren Medcezir dizisinin setinde tanıştığı olacak.

Son dönemde yıldızı parlayan genç yıldızlardan biri olan Miray Daner, Medcezir'de Sarıkaya'nın kız kardeşi rolündeydi. Şimdi ise Vatanım Sensin isimli dizide oynuyor.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 16:47
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