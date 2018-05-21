Canlı gezinti

; 33 / 22 32 / 20 26 / 12 19 / 9 27 / 14 26 / 16 25 / 13 31 / 23 17 / 8 22 / 17 37 / 20 28 / 15 23 / 15 31 / 14 18 / 10 26 / 15 25 / 13 20 / 10 22 / 12 30 / 14 29 / 15 27 / 16 24 / 12 24 / 10 34 / 20 29 / 15 25 / 16 29 / 15 27 / 13 24 / 13 17 / 8 24 / 14 30 / 17 21 / 18 21 / 12 21 / 14 31 / 19 25 / 15 28 / 12 30 / 23 26 / 17 33 / 20 31 / 18 25 / 15 28 / 15 17 / 9 22 / 11 24 / 10 24 / 13 26 / 14 25 / 12 32 / 21 26 / 16 28 / 14 27 / 12 27 / 16 34 / 18 28 / 21 32 / 15 23 / 12 23 / 11 26 / 12 22 / 18 31 / 18 21 / 19 26 / 18 21 / 17 30 / 19 21 / 15 22 / 11 33 / 21 26 / 19 24 / 16 25 / 14 21 / 19 26 / 14 28 / 13 20 / 9 24 / 16 22 / 11 21 / 17 Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar
önceki
gün oğulları Can'la Zorlu AVM
'deydi.
Yaz için alışverişe
çıkan güzel
oyuncuyla eşi, daha
sonra 1 yaşındaki Can'la
oyun
parkında keyifli
anlar yaşadı. Hamilelik
kilolarından
kurtulduğu
gözlenen Şendil'in
oğlunun saçlarına
şekil vermesi
dikkatlerden
kaçmadı. Minik Can, AVM'de
herkesin ilgi odağı
oldu.
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.