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İMSAKİYE RAMAZAN
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Canlı gezinti

Canlı gezinti
Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar önceki gün oğulları Can'la Zorlu AVM'deydi. Yaz için alışverişe çıkan güzel oyuncuyla eşi, daha sonra 1 yaşındaki Can'la oyun parkında keyifli anlar yaşadı.
Hamilelik kilolarından kurtulduğu gözlenen Şendil'in oğlunun saçlarına şekil vermesi dikkatlerden kaçmadı. Minik Can, AVM'de herkesin ilgi odağı oldu.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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