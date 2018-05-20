Özge 'hav'ası

Geçtiğimiz günlerde ayak parmakları sosyal medyada dalga konusu olan Özge Ulusoy'dan gülümseten paylaşım… Güzel model, önceki gün tepeden topladığı saçlarıyla kendisini sevimli bir köpek yavrusuna benzetti.
Kendi fotoğrafını minik köpeğin karesiyle yan yana paylaşan ünlü manken, bu paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Özge Ulusoy'un instagram'daki takipçileri "Saç stilleriniz de pek havalı" demekten kendini alamadı.
Kendi fotoğrafını minik köpeğin karesiyle yan yana paylaşan ünlü manken, bu paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Özge Ulusoy'un instagram'daki takipçileri "Saç stilleriniz de pek havalı" demekten kendini alamadı.
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