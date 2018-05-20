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Deniz kızı

Deniz kızı Mia
Işın Karaca, yaz sezonunu önceki gün ailesiyle Antalya'da açtı. Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Sasha Mia ile Belek'teki Gloria Golf Resort'ta deniz keyfi yaptı. Gün boyunca denizden çıkmayan anne ile kızı, hem suyun altında hem de üstünde birbirinden renkli pozlar verdi. İkilinin bu neşeli kareleri binlerce beğeni aldı.

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