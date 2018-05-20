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Heyecanlı tanışma

Heyecanlı tanışma
Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, 10 aylık oğulları Okan Ali'yi önceki gün denizle tanıştırdı. Ailece Ege'ye giden ikiliden Şakrak, minik oğluyla denize girdi. İlk kez denize giren , babasının kucağında heyecanlı bir şekilde suyu izledi. Düvenci ise bu anı instagram'da "Güvenli kollarda denizle tanışmak" notuyla paylaştı.
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