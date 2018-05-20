Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, 10 aylık oğulları Okan Ali'yi önceki gün denizle tanıştırdı. Ailece Ege'ye giden ikiliden Şakrak, minik oğluyla denize girdi. İlk kez denize giren Okan Ali, babasının kucağında heyecanlı bir şekilde suyu izledi. Düvenci ise bu anı instagram'da "Güvenli kollarda denizle tanışmak" notuyla paylaştı.
Heyecanlı tanışma
Etiketler: ceyda düvenci , Bülent Şakrak , Okan Ali
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.