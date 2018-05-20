;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Onlar erdi muradına

Asia Argento Cannes'e damga vurdu! Sahneye çıktı ve 'tecavüze uğradım' dedi...

Fransa'nın Cannes kentinde 9 Mayıs'ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. En iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü. Ödül törenine İtalyan aktris Asia Argento'nun tecavüz itirafı damga vurdu... 1997 yılında ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'in tecavüzüne uğrayan Argento, "Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz" dedi.

  • 20 Mayıs 2018, Pazar 11:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ