Asia Argento Cannes'e damga vurdu! Sahneye çıktı ve 'tecavüze uğradım' dedi...

Fransa'nın Cannes kentinde 9 Mayıs'ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. En iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü. Ödül törenine İtalyan aktris Asia Argento'nun tecavüz itirafı damga vurdu... 1997 yılında ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'in tecavüzüne uğrayan Argento, "Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz" dedi.